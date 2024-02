Este próximo viernes 9 de febrero por la noche, en la Plaza del Agua, habrá un evento especial por el 150° aniversario de Mar del Plata. Una torta que pesará unos 150 kilos será repartida entre los presentes. La creación está a cargo de la pastelera artesanal, Lorena Fichera y la idea original y financiación es de la familia el escribano, Gustavo Crego.

“Pilar Crego, la sobrina del escribano, me hizo la propuesta de hacer la torta de 150 kilos y en principio le dije que no porque era algo gigante, pero finalmente me convenció. Así que empezamos con los preparativos”, contó Lorena Fichera al medio local La Capital.

La torta gigante estará conformada por las letras del nombre de la ciudad y el número 150. Será un bizcochuelos de chocolate y vainilla con numerosos rellenos.

“Cada letra de la torta pesará entre 5 y 6 kilos, con los rellenos, que irán desde dulce de leche, ganashe de dulce de leche, crema y frutos del bosque, entre otros”, especificó la pastelera.

Se calcula que de cada kilo de torta salen 10 porciones. Por lo tanto, estiman que se repartirán 1500 entre los presentes.

Para prepararla emplearán “500 huevos, 20 kilos de azúcar, 20 kilos de harina, 30 de ´butter cream´, 50 kilos de dulce de leche, 20 litros de crema y 10 kilos de fondant para la decoración”.

Sobre la decoración, la pastelera se guardó algunas sorpresas pero adelantó que “todo tendrá que ver con Mar del Plata y sus iconos, estará relacionado con la idiosincrasia de la ciudad. Y no puedo contar más”.