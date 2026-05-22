El Gobierno nacional dispuso un au

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xilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), en medio de la fuerte crisis que atraviesa el organismo por reclamos vinculados a prestaciones médicas y demoras en la entrega de medicamentos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial y procesada por Agencia Noticias Argentinas.

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Según se detalla en la normativa, el objetivo es que el PAMI pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

En los considerandos, el Ejecutivo reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el organismo.

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Para concretar el aporte, el Ministerio de Economía decidió ampliar la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), es decir, tomar nueva deuda en pesos con vencimientos previstos para este mismo año.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, será cubierto con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones.

Otro 33% se financiará con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por $164.037 millones.

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El 34% restante se completará mediante letras con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por un total de $187.363 millones.

Además, la resolución establece que las Letras del Tesoro deberán ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan”, tal como lo establece la Ley de Presupuesto General 2026.

La normativa lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.