Tras más de dos años de inactividad, La Libertad Avanza avanzó en la reactivación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y propuso a la diputada ultra mileista Lilia Lemoine como su presidenta.

Ads

La decisión fue tomada en la cúpula del espacio libertario con el aval de Karina Milei y el impulso político del titular de la Cámara baja, Martín Menem. Según el periodista Ignacio Girón, la designación de Lemoine ya estaría confirmada dentro del esquema libertario.

Les dejo un datito político importante para cerrar la semana: @lilialemoine quedó confirmada como presidenta de la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados 🚨



Sí, de las personas más cercanas a @JMilei y @KarinaMileiOk. — Nacho Girón (@nachogiron) March 27, 2026

Durante el inicio de la gestión, el oficialismo había optado por no constituir este órgano clave en medio de su debilidad parlamentaria. En ese contexto, sectores del kirchnerismo impulsaban pedidos de juicio político contra el presidente, y habilitar la comisión implicaba abrir una instancia institucional donde la oposición podía avanzar con mayorías circunstanciales.

Ads

Esa estrategia se sostuvo en el tiempo, en paralelo a un escenario adverso en el Congreso, donde La Libertad Avanza sufrió derrotas legislativas y dificultades para sostener vetos presidenciales. La comisión permaneció así como un ámbito virtualmente clausurado, en una lógica de autoprotección política.

El único intento previo de activarla había derivado en una fuerte interna dentro del bloque oficialista. La disputa por la presidencia, con Marcela Pagano como figura central, terminó en un enfrentamiento abierto con la conducción libertaria.

Ads

Ahora, con un nuevo escenario político, el oficialismo busca retomar el control institucional de la comisión. En paralelo, también se definió que Sebastián Pareja integrará la Comisión Bicameral de Inteligencia, otro espacio clave dentro del entramado parlamentario.

Puede interesarte