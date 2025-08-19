El primero de los vuelcos ocurrió a la altura del kilómetro 140, de la ruta 5 en jurisdicción de Chivilcoy, alrededor de las 07:30 horas de la lluviosa mañana de este martes (19 de agosto)

La ambulancia perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa se dirigía con pacientes, desde Santa Rosa hacia el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires. En una calzada mojada, se despistó, pasándose a la mano contraria donde impactó con un talud del campo, volcando sobre su lateral derecho.

En la ambulancia iba además del conductor, un acompañante, la enfermera y una paciente de 16 años que era acompañada por su madre. Los ocupantes fueron auxiliados por otra ambulancia del mismo ministerio que circulaba detrás sin pacientes y luego trasladados al hospital municipal de Chivilcoy, acompañados por ambulancias del Same.

Afortunadamente luego de las evaluaciones de rigor se determinó que no presentaban lesiones , por lo que fueron dados de alta.

Según informó DeChivilcoy.com.ar, encima de esto, ocurrió un segundo vuelco de otra ambulancia a la altura del Km 175 en horas de la tarde, poco antes de las 17. El móvil de salud se dirigía a Chivilcoy a buscar a las personas involucradas en el primer accidente.

El vehículo terminó apoyado sobre su lateral a pocos metros del trazado. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de SAME. Una ambulancia de SAME Chivilcoy, trasladó dos ocupantes, choferes de la unidad siniestrada al Hospital Municipal, mientras que otra, trasladó al enfermero con traumatismo lumbar.