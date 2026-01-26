Un nuevo hecho de inseguridad volvió a preocupar a vecinos del partido de Necochea, donde en las últimas horas se registró un intento de robo de ruedas en el barrio Bahía de los Vientos, en la localidad de Quequén. El episodio ocurrió este fin de semana y fue detectado gracias a la rápida reacción de una red de seguridad vecinal.

Según relataron testigos, dos delincuentes que se movilizaban en un auto intentaron sustraer los neumáticos de una camioneta Nissan que se encontraba estacionada en la vía pública, sobre calle 506, entre 525 y 527. La maniobra fue advertida por vecinos que notaron movimientos sospechosos y dieron aviso inmediato.

De acuerdo a la información aportada al medio local TSN Necochea , el vehículo utilizado por los sospechosos sería un Toyota Corolla blanco. En cuanto a los ocupantes, el conductor fue descripto como una persona de tez morena, mientras que su acompañante, de contextura robusta, descendía del auto para concretar el robo.

Ante la situación, se activó rápidamente el llamado al 911, lo que permitió el despliegue de móviles del Comando de Patrullas en la zona costera. Los efectivos realizaron un rastrillaje por calles internas y accesos de salida de Quequén, aunque hasta el momento no lograron interceptar al vehículo sospechoso.

