La discusión por la actividad de los cuidacoches en Necochea sin una resolución concreta. Pese a los intercambios y al análisis de distintos proyectos, el Concejo Deliberante aún no logró consensuar una postura común y la definición fue nuevamente postergada.

En la última reunión de la Comisión de Legislación, presidida por el concejal Eduardo Caballero (La Libertad Avanza), se retomó el tratamiento de dos proyectos de ordenanza que plantean soluciones opuestas al fenómeno de los llamados “trapitos”. Sin embargo, las diferencias entre los bloques impidieron alcanzar un acuerdo mayoritario, por lo que se resolvió convocar a un nuevo encuentro la próxima semana para seguir evaluando alternativas.

Durante el debate, los ediles analizaron tanto la propuesta de prohibición total de la actividad en el espacio público como la iniciativa que apunta a regularla mediante la creación de un registro municipal de cuidacoches. En este contexto, también se puso sobre la mesa el impacto social de la medida sobre las personas que dependen de esta práctica informal como principal fuente de ingresos.

Además, la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) presentó un proyecto de resolución con la intención de acercar posiciones y construir un punto intermedio entre las posturas enfrentadas. No obstante, hasta el momento la iniciativa no logró reunir el respaldo necesario dentro de la comisión.

Desde La Libertad Avanza impulsan una ordenanza que prohíbe de manera total la actividad de los “trapitos” en la vía pública, al considerar que afecta el orden urbano, la seguridad y la imagen turística de la ciudad.

En contrapartida, el bloque Fuerza Patria propone avanzar con una regulación de la actividad a través de un registro municipal que permita identificar y controlar a quienes se desempeñan como cuidacoches. La iniciativa contempla requisitos específicos, como no contar con antecedentes penales, para poder ejercer estas tareas de manera formal.

Por su parte, los representantes de ACT trabajan en una alternativa intermedia que combine elementos de ambas propuestas, con el objetivo de alcanzar un mayor consenso dentro del cuerpo legislativo.

Por ahora, ninguno de los proyectos logró el apoyo suficiente para ser elevado al recinto. Las conversaciones continuarán el próximo viernes 6 de febrero, con la expectativa de avanzar hacia una propuesta más elaborada que pueda debatirse cuando se reanuden las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en marzo.