Desde el 19 al 23 de octubre, se llevará a cabo el debate oral y público para analizar la conducta de María Marta Corrado por delito de estafa, en dependencias del Juzgado Correccional N.º 1 subrogado por María Mercedes Rico.

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Corrado, exdiputada provincial, exconcejal y exfiscal de delitos sexuales, se encuentra acusada de haber realizado maniobras estafatorias tendientes a desapoderar de la herencia sucesoria perteneciente a su ex cuñado, Adolfo José Luis Herro, que le correspondía al hijo y único heredero universal Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

Según la causa, los hechos ocurrieron a partir del 25 de julio de 2005 fecha en la que se produjo la muerte de Adolfo Herro, allí un grupo de personas de la familia y amigos, entre los que se encontraba Corrado, llevaron a cabo diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio lo que le impidió a Rodríguez Labastía acceder a lo que por derecho le correspondía.

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En octubre de 2022 fueron juzgados por el hecho -y absueltos- 6 integrantes de la familia y amigos. El fallo del juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional N.º 1, fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.

Hoy, otra faceta: Actuación y humor lejos de la política

Ahora la exdiputada es empleada en el sector Sumarios en la municipalidad de Coronel Rosales. Además, desde hace algunos días, interviene en una desconocida faceta artística.

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Se dedica a hacer humor a través de personajes con estilo bizarro en un streaming y programa de radio llamado "Emputecidos", que se emite por radio Malvinas.