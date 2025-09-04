En Olavarría se presentan cuatro partidos libertarios y se disputan cuál es el legítimo: Unión Liberal, Unión y Libertad, Alianza La Libertad Avanza y el Partido Libertario de Olavarría. Este último, lleva como primer candidato a concejal a Gustavo Torrisi, quien emitió un comunicado al respecto.

En una nota que lleva su firma explica que “el Partido Libertario de Olavarría desea llevar claridad a los vecinos de nuestra ciudad respecto a la identidad política que nos representa y la confusión generada por otros espacios que intentan apropiarse del término libertario”.

“Actualmente en Olavarría compiten cuatro fuerzas políticas (Unión Liberal, Unión y Libertad, Alianza La Libertad Avanza y Partido Libertario de Olavarría). Queremos dejar en claro que el Partido Libertario es el espacio político original que permitió en el año 2019 la llegada de Javier Milei a la Cámara de Diputados de la Nación, quien se afilió a nuestro partido y fue nombrado presidente honorífico del mismo”, continúa.

“Posteriormente, en el año 2023, con el objetivo de competir en las elecciones presidenciales, se conformó la Alianza La Libertad Avanza. Sin embargo, es importante remarcar que esa coalición electoral no reemplaza ni sustituye la existencia del Partido Libertario como fuerza política con identidad propia” sostiene el comunicado.

Por último, aseguró que “iniciará acciones legales (un ‘bozal legal’) para impedir que los demás espacios utilicen la palabra ‘libertario’ en forma indebida y engañosa”.

