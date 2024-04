El mandatario de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, se refirió a la compleja situación del transporte urbano en la ciudad cabecera del distrito.

Fue la concejala de Juntos, Jorgelina Castronovo, quien señaló que no había transporte desde el 1ro de enero pero el jefe comunal fue más allá y dijo que “no es desde fin de año, es una herencia recibida. Desde hace mucho tiempo atrás que no tenemos servicio urbano, y es uno de los temas que tenemos ahora para resolver”.

Marino adelantó, según informó el medio local Patagones a Diario, que “cada vez está más lejos la posibilidad de poder llevar adelante el restablecimiento, no digo que no se pueda hacer, pero no creo que el municipio esté en condiciones económicas si no hay una ayuda de transporte de la Provincia de Buenos Aires, que es algo que voy a plantear”.

“Desconozco las razones, pero seguramente fueron económicas, que ahora se han agravado más con la quita del subsidio”, cerró.