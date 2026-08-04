La situación del refugio municipal SOPAP y el programa Pehuellitas quedó en el centro de la discusión en Pehuajó luego de que la influencer Natali Rodríguez (@nata.rod) difundiera un video en sus redes sociales en el que denunció presuntas situaciones de abandono, hacinamiento y falta de atención veterinaria de los animales alojados en el predio.

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Bajo la frase “una masacre animal”, Rodríguez cuestionó el funcionamiento de la política municipal de protección animal y apuntó contra la gestión del intendente Pablo Zurro. A partir de esas denuncias, el concejal de La Libertad Avanza Nicolás Vescovo decidió llevar el tema al Honorable Concejo Deliberante con un pedido de informes y anunció que trabaja en una ordenanza para modificar el sistema actual de control poblacional de perros y gatos.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el edil explicó que se involucró en la problemática a partir del análisis del presupuesto destinado al programa municipal, aunque destacó el trabajo que realizan voluntarios y proteccionistas que impulsan adopciones y buscan visibilizar la situación del refugio.

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"Yo me sumé desde el Concejo con los números, con un pedido de informes, e intenté visibilizarlo", señaló.

Un pedido de informes que sigue sin respuesta

Vescovo recordó que el pedido de informes fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, incluso con el acompañamiento del oficialismo. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo municipal todavía no respondió los requerimientos vinculados con la cantidad de perros alojados, las castraciones realizadas, las campañas de concientización y la cantidad de animales muertos en el refugio.

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"Lo aprobaron, todavía estoy esperando la respuesta. Calculo que no me la van a dar. Van tirando la tierrita bajo la alfombra y tratan de que pase y no explicamos nada", afirmó.

El concejal explicó que el pedido de informes busca conocer detalles sobre la cantidad de animales alojados en SOPAP, el trabajo veterinario realizado, las campañas de concientización y los resultados concretos del programa desde su creación.

Un refugio superpoblado y el trabajo de las voluntarias

Según explicó Vescovo, uno de los principales problemas del sistema actual es la cantidad de animales que ingresan al refugio y la falta de una estrategia que permita reducir esa población.

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El concejal sostuvo que el predio llegó a tener alrededor de 350 perros alojados, aunque esa cifra habría disminuido en los últimos meses a unos 200 animales a partir del trabajo de voluntarios y proteccionistas que impulsaron adopciones y derivaciones a otros refugios.

"Las que están laburando, las que están haciendo toda la campaña, son voluntarias que van a cuidar a los perros, que los están dando en adopción. Es un trabajo que deberían hacer los funcionarios", señaló.

Para Vescovo, la tarea de las organizaciones permitió bajar la cantidad de animales alojados, aunque advirtió que el problema continúa si no se modifica la política de fondo.

La polémica por el sistema de retiro de animales

Uno de los puntos que el concejal puso bajo discusión es el criterio utilizado para retirar perros de la vía pública. Según explicó, la normativa municipal permite levantar animales que se encuentran en la calle, incluso en situaciones donde pueden tener algún vínculo con vecinos o familias.

"La ordenanza actual les permite levantar a los perros que estén en la calle, ya sea que estén solos sin dueño o incluso si mi perro sale afuera y no está conmigo, se lo pueden llevar. Si justo pasan, se lo llevan", explicó.

Vescovo planteó que, en una ciudad del interior, es habitual que muchos animales circulen por la vía pública sin que eso implique necesariamente que estén abandonados.

Para el concejal, ese mecanismo termina generando una acumulación de animales dentro del refugio sin resolver el problema de fondo.

"Si siguen levantando perros, nunca van a evitar las peleas y muertes en el refugio", sostuvo.

Los cuestionamientos al presupuesto de Pehuellitas

Otro de los ejes del reclamo del concejal está puesto en la ejecución del presupuesto destinado al programa. Según explicó, durante 2025 el Municipio destinó alrededor de 340 millones de pesos al área.

Vescovo detalló que, de ese monto, aproximadamente 152 millones de pesos corresponden a personal, 75 millones a alimentos y 23 millones a servicios de comunicación.

A su entender, los recursos deberían orientarse a políticas que permitan reducir la cantidad de animales en situación de calle.

"El problema no es la plata, sino cómo se está administrando", sostuvo.

El edil aclaró que no cuestiona la necesidad de invertir en bienestar animal, sino la forma en que se ejecutan los recursos y los resultados obtenidos.

"Con ese presupuesto alcanza para hacer un programa masivo de castraciones", afirmó.

"Hay que atacar el problema de raíz"

Para Vescovo, la política actual no resuelve el crecimiento de la población animal porque está enfocada principalmente en retirar perros de la vía pública y alojarlos en el refugio, sin intervenir sobre el origen del problema.

"Hay que atacar el problema de raíz con castraciones masivas", afirmó.

En ese sentido, adelantó que trabaja junto a organizaciones proteccionistas en una ordenanza para modificar el esquema actual y reforzar las campañas de esterilización como herramienta central de control poblacional.

"La idea es castrar masivamente al menos un 20% de la población de perros y gatos todos los años, concientizar a la población y que no se pueda levantar más perros por levantar. Hay que levantar, castrar y devolverlos al lugar", explicó.

Vescovo remarcó que la propuesta no responde a una cuestión partidaria y que existen experiencias similares en distritos gobernados por distintos espacios políticos.

"No es una cuestión de ideología. Hay municipios de distintos colores políticos que implementaron estos programas", afirmó.

Según sostuvo, el objetivo es aplicar una política que permita reducir la cantidad de animales en la calle y evitar la saturación de los refugios.

La repercusión nacional y la defensa del Municipio

La situación vinculada al funcionamiento de Pehuellitas ya había tomado repercusión nacional semanas atrás, cuando un equipo periodístico del programa Telenoche, de Canal 13, llegó a Pehuajó para realizar un informe sobre los animales en situación de calle y el trabajo desarrollado por el programa municipal.

Tras esa cobertura, desde el Municipio difundieron su postura y defendieron el funcionamiento de la política de protección animal. El coordinador de Pehuellitas, Nicolás Carretero, explicó que el objetivo de la iniciativa es avanzar hacia una tenencia responsable y evitar la presencia de animales sueltos en la vía pública.

Según señalaron desde la gestión de Pablo Zurro, el programa lleva realizadas miles de castraciones, vacunaciones e identificaciones con chip, además de impulsar rescates y adopciones responsables.

También indicaron que los perros alojados en el refugio SOPAP cuentan con alimentación diaria, atención veterinaria y seguimiento sanitario.

En las últimas semanas, el debate volvió a instalarse luego de la publicación realizada por Natali Rodríguez, que reabrió los cuestionamientos sobre el funcionamiento del refugio y el destino de los recursos asignados al programa.

LANOTICIA1.COM intentó comunicarse con el área de prensa del Municipio de Pehuajó para conocer su posición ante los nuevos cuestionamientos y las declaraciones del concejal Nicolás Vescovo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.