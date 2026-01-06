Un momento de preocupación se vivió este lunes por la tarde en el Parque Belgrano de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, cuando uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída durante el tradicional arribo aéreo ante una gran cantidad de familias que se habían acercado al lugar.

Según trascendidos coincidentes, el paracaidista lesionado era quien interpretaba a Gaspar, uno de los Tres Reyes Magos. De acuerdo a lo que informó el medio local La Opinión, el incidente se produjo durante la maniobra de aterrizaje, cuando tuvo dificultades para frenar el descenso y realizó una maniobra brusca para evitar impactar contra el público presente.

En mí querida ciudad de Pergamino hicieron bajar a los Reyes Magos en paracaídas y uno le erro el cálculo y termino estampado contra el piso. pic.twitter.com/1xtbHhQJoX — Caramelito Fizz (@RudaPeronista) January 6, 2026

De acuerdo a testigos presenciales, el hombre realizó una especie de “barrida” al tocar tierra, lo que provocó una caída violenta. De inmediato se activó un operativo de emergencia en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Chile, con la intervención del SAME, fuerzas de seguridad y colaboradores del evento, que montaron un cordón sanitario para permitir el ingreso de la camilla y asistir al herido.

El paracaidista fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Pergamino, donde quedó internado en observación. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque se le realizan estudios por imágenes para determinar el alcance de las lesiones y descartar una posible fractura de cadera, diagnóstico que hasta el momento no fue confirmado.

Desde la organización del evento y también desde el entorno sanitario aclararon que no hubo vehículos involucrados ni una caída posterior al descenso, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales. El episodio ocurrió exclusivamente durante la maniobra de aterrizaje, una instancia que implica riesgo y requiere un amplio margen de frenado.

A pesar del susto inicial entre los presentes, se destacó la rápida intervención de los servicios de emergencia y la pericia del paracaidista, quien priorizó evitar una situación aún más grave al no caer sobre el público. En las próximas horas se aguarda un parte médico oficial con mayores precisiones sobre su evolución.