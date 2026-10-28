El Concejo Deliberante de Pergamino rechazó el proyecto para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en el distrito y la sesión terminó con insultos y momentos de tensión. La iniciativa había sido impulsada por fuerzas de izquierda junto a organizaciones sociales, gremiales, religiosas y de jubilados.

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Según informó Primera Plana, la sesión se realizó el martes por la tarde y contó con la presencia de vecinos convocados por Libres del Sur, que siguieron el debate desde el recinto.

Tras conocerse el resultado de la votación, varios de los presentes manifestaron su enojo e increparon a la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Alejandra Taruselli, del PRO, y al concejal Gustavo Ciuffo, del espacio Hechos.

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En medio del cruce, Ciuffo reclamó que se retirara a quienes lo insultaban y lanzó: “O se van ellos o me voy yo; a mí no me insulta nadie”.

El episodio alteró el clima de la sesión y expuso las diferencias en torno a una propuesta que buscaba promover medidas urgentes frente a la situación alimentaria en Pergamino.

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El rechazo se produjo en medio de los reclamos de las organizaciones que respaldaban la iniciativa, que pretendía instalar la emergencia alimentaria y nutricional como una prioridad en la agenda local.