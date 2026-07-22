El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley para crear un régimen de arancelamiento de la salud pública y de la educación universitaria estatal para personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en la Argentina.

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La iniciativa fue difundida por el propio legislador a través de su cuenta de X, donde sostuvo: "Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina. Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires".

El anuncio llegó en medio de la fuerte repercusión que generó la campaña contra la Argentina impulsada en redes sociales tras la derrota de la Selección en la final del Mundial. En ese contexto, Romo publicó una serie de mensajes en los que vinculó esa situación con el acceso de ciudadanos extranjeros a servicios públicos gratuitos en el país.

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Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460 — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

En otro de sus posteos escribió: "Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Echenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron".

Además, sostuvo: "Argentina es el único país del mundo que da salud y educación GRATIS a los extranjeros. Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa. Está muy bien. Tenemos que cortarles todo YA. Y deportar a todos los que estén acá ilegalmente".

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Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Echenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron. — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Qué establece el proyecto

Según el texto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, la ley busca establecer un régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por hospitales públicos provinciales y de los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal para las personas extranjeras que no tengan residencia permanente.

El proyecto determina que:

Las personas extranjeras sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones de salud, ya sea por cuenta propia, mediante un seguro o a través de un tercero obligado.

La atención en casos de urgencia o emergencia seguirá siendo gratuita e inmediata y no podrá condicionarse al pago previo.

seguirá siendo gratuita e inmediata y no podrá condicionarse al pago previo. También quedarán exceptuadas, entre otros casos, las víctimas de trata y las acciones vinculadas a vacunación, prevención y control de enfermedades de notificación obligatoria.

El Ministerio de Salud deberá elaborar un nomenclador para facturar las prestaciones y priorizar el recupero de costos a obras sociales, aseguradoras o Estados extranjeros con los que existan convenios.

En materia educativa, las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar aranceles para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente, además de establecer los mecanismos de pago y actualización.

Asimismo, el proyecto dispone que el Ministerio de Salud y las universidades publiquen anualmente información sobre las prestaciones realizadas, los montos facturados y percibidos y el destino de esos recursos.

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También apuntó contra Rosalía

En medio de la denominada campaña anti Argentina que se viralizó en redes sociales tras la final del Mundial, Romo también cargó contra la cantante española Rosalía, quien quedó envuelta en la polémica luego de compartir un video de la influencer Mia Khalifa.

Gracias a Dios no me relaciono con ninguna persona que le guste la musica de mierda que hace la gallega del orto esa que le dicen rosalia — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

La publicación fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una adhesión a las burlas contra el país. Según quienes impulsaron la campaña en redes, en el video se calificaba a los argentinos como "perlas", una expresión que en España puede utilizarse de manera despectiva para referirse a una persona sinvergüenza, caradura, vaga, problemática o incluso delincuente.

En ese contexto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza publicó otro mensaje en X: "Gracias a Dios no me relaciono con ninguna persona que le guste la música de mierda que hace la gallega del orto esa que le dicen Rosalía".

Argentina es el único país del mundo que da salud y educación GRATIS a los extranjeros. Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Está muy bien. Tenemos que cortarles todo YA. Y deportar a todos los que estén acá ilegalmente. Tan malos somos? Seamos malos de verdad. — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Invitación a los municipios

La iniciativa también invita a los municipios bonaerenses que cuentan con hospitales propios a adherir al régimen, mientras que el Poder Ejecutivo provincial tendría un plazo de 90 días para reglamentar la ley en caso de ser aprobada.

El proyecto lleva las firmas de Romo y de otros diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, Pablo Morillo, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Luis Ontiveros, Gastón Abonjo, Verónica Raiser y Daniela Silvina Viera.

De aprobarse, el nuevo régimen alcanzaría exclusivamente a los establecimientos de salud dependientes de la Provincia y a las universidades provinciales de gestión estatal.