Mientras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires empresas reducen recorridos, recortan frecuencias o directamente abandonan servicios, una firma del interior decidió ir a contramano: apostar por una nueva conexión de colectivos en uno de los corredores más productivos del país.

Ads

Se trata de Vía Rosario, la empresa que reactivará la histórica línea 228B para unir Zárate con San Nicolás a lo largo de la Ruta 9, pasando por Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo. Y no solo eso: según confirmó su titular, Norberto Fenoglio, en diálogo con LANOTICIA1.COM, ya trabajan para extender el recorrido hasta Rosario “de forma prácticamente inmediata”.

“Esperemos que sea una buena noticia”, dijo Fenoglio durante la entrevista. Y enseguida explicó por qué la empresa decidió avanzar en un contexto complejo para el transporte: “La necesidad palpable es real, no hay duda”.

Ads

El empresario sostuvo que el corredor mantiene una intensa circulación diaria por cuestiones laborales, sanitarias, comerciales y educativas. Destacó que muchas de las localidades tienen una fuerte interrelación entre sí: Zárate y Lima por su perfil industrial y productivo; Baradero y San Pedro por el movimiento comercial y sanitario; Ramallo por su conexión permanente con San Nicolás; y Rosario por la oferta universitaria y laboral. “San Nicolás concentra parte de la actividad administrativa pública, San Pedro tiene una fuerte referencia en salud y además está todo el corredor productivo. Estamos hablando prácticamente de la zona más productiva del país”, remarcó.

La nueva línea provincial contará inicialmente con cinco unidades —más una de respaldo— y tendrá horarios amplios, con servicios desde la madrugada hasta cerca de la medianoche. Según detalló Fenoglio, el esquema fue pensado para cubrir principalmente las necesidades de trabajadores y estudiantes.

Ads

“Los horarios están distribuidos de forma tal que se cubra la mayor expectativa de la gente. Hay servicios muy temprano por cuestiones laborales, administrativas y de salud, y otros que regresan tarde”, explicó.

Puede interesarte

Además, destacó que varios trayectos serán relativamente rápidos para tratarse de un servicio provincial. Algunos unirán Zárate con San Nicolás en unas tres horas, aunque ciertas frecuencias ingresarán a localidades como Ramallo, lo que demandará algunos minutos extra.

Fenoglio también reveló que la empresa analiza, a mediano plazo, extender el servicio hasta Vicente López y conectar con el Área Metropolitana de Buenos Aires, algo que hoy realizan otras compañías desde Puente Saavedra y Plaza Miserere.

Ads

Puede interesarte

“No va a ser inmediato, pero podría ser una alternativa concreta”, señaló. “Hay muchas localidades que necesitan conectarse con mayor agilidad porque muchas veces los servicios existentes están colmados”, agregó.

Fenoglio también quiso despejar dudas sobre la operación del nuevo servicio y aclaró que la reactivación de la línea no estará a cargo de otras empresas mencionadas en redes sociales. "Este servicio de la 228B lo prestará exclusivamente Vía Rosario. No tiene relación ni con La Nueva Metropol ni con Micro Ómnibus Tigre. Vimos que hubo mucha confusión y queremos que los pasajeros tengan la información clara", remarcó.

Detrás del proyecto aparece también el impulso político del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien convocó a la empresa tras la discontinuidad del servicio que hasta ese momento prestaba Metropol en el corredor. En ese marco, y con la demanda de los usuarios en aumento, comenzaron las gestiones para reactivar la conexión. “Nos citaron para tratar de darle solución a una extrema necesidad que tenía la gente”, contó Fenoglio.

La puesta en marcha de la línea también implicará la incorporación de trabajadores, en un contexto donde el sector del transporte suele registrar recortes de personal. “Algunos choferes serán nuevos seguramente”, adelantó el empresario, quien señaló además que buscarán sumar conductores de las propias localidades del corredor para distintos recorridos. De esta manera, el servicio no solo ampliaría la conectividad, sino que también generaría nuevas oportunidades laborales.

Pese al contexto económico y las dificultades que atraviesa el sector, Fenoglio aseguró que la empresa apuesta al crecimiento apoyada en su experiencia de más de cuatro décadas en el transporte de pasajeros.

“Llevamos más de 40 años en el rubro y creemos que lo podemos llevar adelante de forma exitosa”, concluyó.