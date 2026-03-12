El proyecto de ordenanza sobre “Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito” establece que las personas que se accidenten o provoquen lesiones en terceros por manejar de manera imprudente, sin la documentación exigida por ley o bajo los efectos del alcohol y otras sustancias deberán hacerse cargo de los gastos que ocasione su atención en el Hospital Municipal.

Ads

Los gastos serán facturados a las obras sociales y, en caso de no poseer, deberán ser abonados de manera particular por el vecino que provocó el incidente vial.

Según explicó el jefe comunal Lisandro Matzkin, la iniciativa fue elaborada de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo y el bloque Juntos – La Libertad Avanza; el Secretario de Gobierno y Seguridad y el equipo de la Asesoría Legal del municipio.

Ads

El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el intendente Lisandro Matzkin.

El proyecto fue presentado la semana pasada a través del bloque en el Concejo Deliberante. Debe ser tratado por el Legislativo y, una vez aprobado, reglamentado por el Ejecutivo para su implementación.

Matzkin remarcó que el proyecto no afectará el acceso a la atención médica. “El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada la atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos”. Aclaró que los fondos recuperados serán destinados nuevamente al Hospital para equipamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las prestaciones.

Ads

"El espíritu del proyecto es poder recuperar los gastos que se generan después de este tipo de accidentes protagonizados por personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros y que implican un costo significativo para el Hospital Municipal, señaló.

Según informaron desde la comuna, el año pasado se registraron seis casos de este tipo de accidentes que requirieron atención médica, con costos que oscilaron entre 10 y 40 millones de pesos por paciente, con un gasto para el sistema de salud municipal de aproximadamente 150 millones de pesos.

La iniciativa también prevé la reglamentación de los procedimientos a través de un decreto que se encuentra en elaboración en la Asesoría Legal. En caso de que la persona responsable no abone los gastos correspondientes, el municipio podrá iniciar acciones legales para su recupero. Asimismo, se contemplará la posibilidad de compensar la deuda mediante trabajos comunitarios.

Ads

De persistir el incumplimiento, el proyecto plantea la suspensión de beneficios o programas municipales que la persona tenga vigentes. Si se tratara de menores de edad, las medidas podrían recaer sobre su grupo familiar.

Con esta iniciativa se busca proteger los recursos públicos y promover la responsabilidad en la convivencia social. “Los vecinos pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud. No es justo que quienes incumplen la ley o actúan de manera negligente trasladen ese costo a toda la comunidad”, aseguró el Intendente Matzkin.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, destacó que la ordenanza incorpora un aspecto novedoso: además de contemplar accidentes vinculados al consumo de alcohol u otras sustancias, también alcanzará a quienes provoquen siniestros viales circulando sin la documentación correspondiente, ya sea del vehículo o personal.

“Estamos hablando de personas que circulan por la vía pública poniendo en riesgo su propia vida y la de terceros, y que además no cuentan con la documentación necesaria para hacerlo”, explicó.