En el Concejo Deliberante de Punta Indio estalló una polémica luego de que los concejales de la oposición le pidieron al oficialismo que explique cuáles son los montos que abona la Comuna en concepto de viandas destinadas para los detenidos que permanecen alojados temporalmente en la comisaría local. Tanto desde el Ejecutivo municipal que conduce el Intendente del Frente de Todos, Hernán Y Zurieta, como el provedor de los alimentos que fue contratado en forma directa, no quieren brindar infiormación al respecto.

"Se trata del gasto que hace el Municipio en las viandas para los presos que están en la comisaría, que no suelen ser más de 9 o 10. Hemos pedido explicaciones al Ejecutivo local pero hasta ahora no tuvimos respuestas. La crítica que hemos elevado desde nuestro bloque es que la gestión municipal publica poco, por no decirte nada, de las compras que hace con los fondos públicos", señaló a LaNoticia1.com el concejal del PRO en Punta Inidio, Gerardo Landa, quien denunció el poco acceso a la información en la Comuna.

"Durante mucho tiempo, esas viandas eran suministradas por los propios comedores municipales. Pero ahora hubo un cambio y la compra se hace en forma directa, sin licitación, a un proveedor externo. Nosotros nos enteramos hace poco, casi de casualidad. Pedimos explicaciones al Ejecutivo para saber cuánto se le pagaba a esta gente pero no dio respuestas. El proveedor tampoco informó nada, pese a que está en todo su derecho, ya que es el Municipio el que tiene que publicar la información", explicó Landa.

El escándalo estalló luego de una publicada por el medio local El Regional Costero, donde dieron a conocer el tema y hasta dialogaron con el vecino que realiza las viandas, Carlos Mañaricua. "¿Haces las viandas? te pregunté", le consultó el periodista Gustavo Coronel, a lo que el entrevistado respondió: "Yo no te voy a decir a vos ni nadie que no sea una autoridad mi economía privada". El hombre precisó que factura con el monotributo de su hija y que es mentira que cobra un elevado monto que detallaba una versión que circuló en redes sociales.

Desde ese semanario también se comunicaron con el Secretario de Desarrollo Social del municipio, Emiliano Perlini, mano derecha del Intendente Y Zurieta, quien tampoco respondió sobre el tema. Este hecho se suma a las reiteradas denuncias de la oposición que advierte por la falta de transparencia en la Comuna. Hace un mes, el bloque de Juntos por el Cambio se retiró de dos sesiones del Concejo Deliberante por el incumplimiento de ordenanzas, la falta de declaraciones juradas y el rechazo a pedidos de informe.

Landa explicó en LaNoticia1.com que en Punta Indio hay muy poco acceso a la información en torno a las operaciones que hace el Ejecutivo". "Teóricamente la contratación debería ser por concurso de precios pero no lo sabemos porque no hay información. De no ser así estamos hablando de una falta grave y una violación de la ley ante el Tribunal de Cuentas. "La falta de información, la falta de cumplimiento de las ordenanzas y la falta de transparencia no es de ahora, ya viene desde hace mucho tiempo", lamentó el edil cambiemita.

"Por todo eso nos hemos levantado del recinto en dos oportunidades. Porque en el Concejo Deliberante sancionamos normativas que después el oficialismo y el Ejecutivo no cumplen", disparó Landa. Por último, el edil del PRO se refirió a una factura de 80 mil pesos que se hizo viral en las redes y que correspondería al pago mensual de las viandas. "No sabemos si esa factura es real pero de serlo, estamos hablando de un monto muy elevado teniendo en cuenta que en la comisaría no suele haber más de 9 o 10 personas detenidas".

"Nosotros como bloque, desde Juntos por el Cambio, todo lo que es transparencia siempre lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo. En 2016 y 2017 ya le habíamos pedido a este gobierno que nos informara acerca de las licitaciones que se habían hecho en la Comuna allá por los años 2014 y 2015. Pero nunca tuvimos respuetas", agregó Landa ante nuestros micrófonos. Y concluyó: "La falta de información es una metodología continua de esta gestión, que se mantiene a pesar del paso de los años".