Una de las primeras referentes de La Libertad Avanza en Ramallo fue apartada de sus funciones en la sede local del PAMI. Se trata de Carolina Chaparro, cuyo alejamiento se conoce en medio de los reacomodamientos internos que atraviesa el espacio libertario tras el cierre de listas para las elecciones legislativas.

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La información fue confirmada por Radio Ramallo, que dialogó con el dirigente Juan Cruz Ramírez, quien ratificó que Chaparro dejó de desempeñarse en el organismo nacional que brinda atención a jubilados y pensionados.

Chaparro integró el grupo de los primeros dirigentes que respaldó el proyecto político de Javier Milei en Ramallo y participó activamente en la construcción y consolidación territorial de La Libertad Avanza desde sus inicios.

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Su salida se produce en un contexto de reorganización dentro del espacio libertario. Según reconstruyó ese medio local, varios de los referentes que impulsaron el crecimiento de La Libertad Avanza en el distrito fueron perdiendo protagonismo en los últimos tiempos, un proceso que comenzó el año pasado durante la conformación de las listas para las elecciones legislativas.

En ese marco, el apartamiento de Chaparro del PAMI aparece como un nuevo capítulo de esa reconfiguración política local.

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Quienes conocen el trabajo desarrollado por la dirigente destacan que cumplió sus funciones con compromiso y responsabilidad, manteniendo presencia institucional y acompañando las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en el distrito.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos de la decisión ni quién ocupará el cargo. Tampoco hubo declaraciones públicas de Chaparro sobre su salida.

El caso vuelve a reflejar los cambios que atraviesa la estructura de La Libertad Avanza en distintos puntos del país, donde la consolidación del oficialismo también ha derivado en redefiniciones internas y en el desplazamiento de algunos de los dirigentes que formaron parte de la primera etapa del proyecto político.