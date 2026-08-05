Con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera, este miércoles (5 de agosto) comenzaron a funcionar los tótems para el pago manual electrónico en los peajes Riccheri, sentido ascendente; Tristán Suárez, en la autopista Ezeiza -Cañuelas; Hinojo, en la ruta nacional 226; y Uribelarrea, en la ruta nacional 205.

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En un comunicado, la concesionaria Corresur, recordó que aquellos usuarios adheridos a TelePASE podrán utilizar el sistema de lectura automática para el pago del peaje.

Por su parte, los usuarios que no se encuentren adheridos al sistema podrán efectuar el pago mediante los tótems de autogestión, utilizando tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales a través de código QR.

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Esta etapa de implementación gradual, continuará durante el mes de agosto con la habilitación progresiva de los distintos dispositivos de cobro en todas las estaciones de las autopistas y rutas a cargo de la concesión. “Como se trata de una transición a la nueva modalidad, personal de Corresur brindará asistencia a aquellos conductores que lo necesiten para realizar el pago”, se aclaró.

Además, se indicó que “aquellos conductores que transiten sin utilizar ninguna de las dos formas de pago, podrán hacerlo luego de haber realizado el paso por la estación de peaje. Así, cada conductor deberá ingresar a www.corresur.com.ar. En la parte superior del sitio encontrará un acceso animado que dice “Consultar y regularizá tus viajes”, desde donde podrá verificar las pasadas registradas”.

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“Si bien el pago posterior permite regularizar cada pasada, Corresur recomienda adherirse a TelePASE, el sistema de pago electrónico que permite atravesar las estaciones de peaje sin detenerse y con una tarifa más conveniente”, añadieron.

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