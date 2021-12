Matías Fabián Tissera es oriundo de Rojas, provincia de Buenos Aires, tiene 25 años y se desempeña como centro delantero en el Club Atlético Platense. El futbolista bonaerense tuvo un 2021 para el recurerdo. Convirtió el gol del triunfo parcial y un penal en la definición desde los 12 pasos en la final por el ascenso a Primera ante Estudiantes de Río Cuarto. Y posteriormente fue la gran revelación de la Liga Profesional de Fútbol.

Además del Platense, Tissera jugó para Newell’s Old Boys, Quilmes e Independiente Rivadavia, pero sin duda su mejor versión se dio en la actual temporada: viene de anotar 14 goles en 32 partidos, en donde 21 de ellos fue titular. Matías es el primer futbolista del "Calamar" en alcanzar la marca de 14 goles en un campeonato de Primera, desde el Metro de 1971. Y eso lo llevó a estar en la mira de clubes grandes de Argentina y el exterior.

Mientras disfruta de vacaciones en familia en su Rojas natal, el delantero que fue reconocido y premiado por la Comuna, habló acerca de su futuro y de los rumores que lo vinculan a clubes como Pachuca y Vélez, entre otros. "Seguimos con un poco de incertidumbre porque no sabemos todavía cual será mi futuro. Lo cierto es que todavía tengo contrato con Platense por un año más y si aparece alguna nueva oferta la vamos a analizar bien".

"Estoy contento porque se hicieron las cosas bien. Estoy viviendo un buen presente que fue muy buscado y muy trabajado. Si hoy me preguntás que quiero, la verdad es que quiero agarrar este ritmo y no soltarlo más. Estoy tranquilo disfrutando con la familia y con amigos. Aconsejando a los chicos de mi pueblo y con la idea de seguir aprendiendo todos los días. Estoy muy agradecido por todo lo que me está pasando", agregó.

En diálogo con Radio Rojas FM 92.5, Tissera se mostró feliz por este presente. "Estoy muy agradecido a mi pueblo y a mi pareja Sofía, con quien estamos esperando a nuestro bebé Felipe". "Pero sobre todo estoy muy agradecido a Platense que me abrió las puertas en un momento donde yo no estaba bien futbolísticamente. Por eso siempre seré agradecido y siempre le voy a brindar lo mejor de mi al club", aseguró.

En cuanto a su desempeño en la Liga Profesional, Tissera repasó: "Empecé muy bien, con un gol y una asistencia. Pero desde la segunda fecha el técnico Madelón priorizó el esquema y me tocó estar relegado en el banco. Después con la llegada de Spontón y su planteo de salir a ganar en cualquier cancha me gané la titularidad. Terminamos cerrando un año muy bueno, con un buen promedio de cara al año que viene".

Respecto a sus condiciones que lo ponen en la mira de muchos clubes en este mercado de pases, Tissera se definió como un jugador que se caracteriza por meter en todas las jugadas y no dar ninguna pelota por perdida. Por último, resaltó la tarea que se viene llevano a cabo en su pueblo. "En Rojas se está haciendo un trabajo muy lindo, sobre todo en las inferiores de todos los clubes que quieren seguir creciendo y compitiendo", concluyó.