El choque ocurrió en la mañana del martes sobre la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 476, en inmediaciones de Chivilcoy.

El vehículo Volkswagen Gol Trend que habría iniciado la secuencia del siniestro se habría despistado tras morder la banquina e invadir el carril contrario provocando un triple impacto.

Para colmo de la situación, el rodado era conducido por un menor de 14 quien habría tomado el automóvil sin autorización de personas adultas. El adolescente además estaba circulando acompañado por otros dos menores, de 14 y 16 años, en un vehículo perteneciente a su familia.

Al cruzar de carril, impactó de frente contra otro automóvil y generó luego la colisión con una camioneta. Como consecuencia del impacto falleció Rodolfo Marcelo López, vecino de la localidad de Rawson, de 52 años, quien viajaba junto a una acompañante quien resultó con lesiones.

La mujer acompañante y los tres menores de edad permanecían internados en el Hospital Municipal, según informó Diario La Campaña.

Uno de los menores de 14 años protagonista del siniestro vial, sufrió politraumatismos, traumatismo de cráneo, una contusión pulmonar y cortes en su brazo izquierdo. Se encontraba internado en la sala de cuidados intensivos.

El menor de 16 años permanecía estable, aunque internado en Terapia Intensiva por un politraumatismo y traumatismo de cráneo. El otro menor involucrado, también de 14 años, ingresó con escoriaciones múltiples y politraumatismo leve. Se encontraba estable, en observación en el área de Pediatría.