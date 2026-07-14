El Concejo Deliberante de Saladillo aprobó un proyecto de ordenanza que crea un sistema voluntario de señalización para los hogares de personas electrodependientes, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida de los servicios de emergencia y mejorar las condiciones de acceso a la atención médica domiciliaria.

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La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza Patria, establece la colocación de un cartel identificatorio en el exterior de las viviendas con la leyenda "HOGAR CON PACIENTE ELECTRODEPENDIENTE", permitiendo que ambulancias, transporte sanitario, Defensa Civil y otros organismos reconozcan de inmediato la situación al arribar al domicilio.

Desde el bloque señalaron que el crecimiento del tránsito y las dificultades en la circulación hacen necesario implementar políticas públicas destinadas a proteger a quienes dependen de equipos eléctricos para sostener sus funciones vitales, evitando demoras que puedan comprometer su estado de salud.

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Además, la ordenanza contempla que el Departamento Ejecutivo habilite un espacio de estacionamiento exclusivo frente al domicilio de cada paciente registrado. El sector estará debidamente señalizado y será de uso obligatorio para las tareas de ingreso, egreso y asistencia médica, por lo que deberá ser respetado por todos los conductores.

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