En San Antonio de Areco, las 96 viviendas proyectadas para el Barrio Héroes de Obligado quedaron detenidos desde que Javier Milei frenó la obra pública en todo el país.

Habían sido iniciadas a mediados de 2023 bajo el programa Procrear, con la empresa adjudicataria Pirámide como encargada, pero la llegada del nuevo gobierno interrumpió la obra pública, dejando el barrio inconcluso. Las viviendas estaban previstas para entregarse en parte durante el primer semestre de 2024.

Según informó el medio local Días de Areco, las estructuras que ya se levantaron se deterioran notablemente, invadidas por la maleza. En campaña electoral, el intendente Ratto anunció que solicitará al gobierno nacional la transferencia del predio y los avances para que el municipio local pueda gestionar la finalización de las viviendas junto con desarrolladores privados. Pero hasta el momento no se han confirmado compromisos concretos ni plazos.

El caso del Héroes de Obligado contrasta con el del Barrio Papa Francisco, también en Areco, cuyo desarrollo comenzó con gestiones previas y se completó bajo ejecutorias provinciales y nacionales. Ese desarrollo comenzó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, siguió con Mauricio Macri y se completó y se entregaron las viviendas con Alberto Fernández. Hoy está habitado por 92 familias de Areco.

