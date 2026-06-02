El municipio de San Isidro dispuso una modernización de la renovación de las licencias de conducir las cuales se podrán hacer en una hora con el nuevo sistema de gestión de turnos prepago.

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El vecino llega a la sede con la mayor parte del trámite realizado y solo debe realizar las evaluaciones psicofísicas, teórica y práctica en los casos que corresponda con material de estudio actualizado.

La iniciativa forma parte de un plan integral de modernización y busca brindar una atención más eficiente, ordenada y accesible.

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¿Cómo es el paso a paso del trámite?

Solicitud de turno online: El vecino debe ingresar al sitio de TESI y seleccionar día y horario disponible: https://tesi.sanisidro.gob.ar/ para “Renovación”. La documentación requerida es revisada y el turno se confirma vía mail Admisión: Presentarse en la sede de licencias e ingresar el DNI en el tótem de entrada (15 minutos antes con una tolerancia de 30 minutos después). Verificación de datos: Una vez que el nombre y apellido figuran en pantalla, pasar al box para chequear datos personales (domicilio, foto, firma digital, grupo sanguíneo). Evaluación médica: Se realiza un chequeo básico para constatar aptitudes físicas y visuales y se revisará la DDJJ cargada en la web. Emisión de la licencia: Una vez aprobadas las instancias, la licencia se entrega en el momento.

El resto de los trámites como otorgamiento, ampliación, duplicado, certificado de legalidad, entre otros, pueden llevar más tiempo ya que requieren otras instancias. Los mayores de 71 años siguen realizando el proceso con soporte del equipo de Licencias y las Delegaciones.

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