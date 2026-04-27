En medio de un contexto económico complejo, la ciudad de San Nicolás registra un aumento sostenido en la cantidad de conductores que trabajan con la aplicación Uber. Detrás de este fenómeno aparecen perfiles diversos que encuentran en la plataforma una alternativa para complementar ingresos. Así lo reflejó un informe publicado por el medio diarioelnorte.com.ar.

Ads

Entre quienes se suman al servicio se destacan efectivos policiales que aprovechan sus tiempos libres, trabajadores formales, docentes, empleados públicos y jubilados. La principal motivación, coinciden muchos de ellos, es la posibilidad de generar un ingreso adicional con horarios flexibles.

“La ventaja principal es la flexibilidad horaria: podés entrar y salir cuando lo necesitás, combinar con otro trabajo y no depender de un horario fijo”, explicó un conductor que se desempeña en las fuerzas de seguridad y prefirió no dar su nombre.

Ads

En los últimos meses, vecinos y usuarios habituales notaron un incremento en la presencia de vehículos identificados con la aplicación circulando por la ciudad. Esta mayor oferta, según relatan, redujo los tiempos de espera y facilitó el acceso al servicio.

Sin embargo, el crecimiento también provoca tensiones con el sistema de transporte tradicional. Taxistas y remiseros vienen planteando reclamos vinculados a la falta de regulación y a la competencia que consideran desigual.

Ads

Desde el análisis de especialistas en empleo informal, este tipo de plataformas suele expandirse en escenarios de caída del poder adquisitivo. La combinación de baja barrera de ingreso, demanda constante de movilidad urbana y posibilidad de elegir horarios convierte a estas aplicaciones en una opción atractiva para quienes buscan sostener su economía doméstica.

Sin embargo, la rentabilidad depende de factores claves como el costo del combustible y la elección de horarios de alta demanda. En ese sentido, muchos conductores coinciden en que el uso de GNC resulta fundamental para mejorar el margen.