Vecinos de Santa Teresita, en el partido de La Costa, se autoconvocaron este martes frente a las oficinas de EDEA para reclamar por los fuertes aumentos en las facturas de luz y la calidad del servicio que brinda la empresa en la zona.

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La protesta, que fue registrada por Canal 2 AVC, estuvo marcada por el malestar de los usuarios ante el incremento de las boletas. Durante la concentración, distintos vecinos contaron sus casos y aseguraron que los montos que deben pagar se volvieron imposibles de afrontar.

“Nos están haciendo bolsa. Las empresas ganan todo el tiempo y los que perdemos somos nosotros, los usuarios”, expresó uno de los manifestantes, quien reclamó que se adopte alguna medida excepcional frente a la situación económica que atraviesan las familias.

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Facturas que se multiplicaron

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con las facturas que aumentaron de manera abrupta en los últimos meses.

Entre los testimonios recogidos durante la protesta, un vecino contó que en su vivienda llegó a pagar alrededor de $800.000 por mes durante los últimos dos meses, pese a que allí vive una mujer sola durante buena parte del día.

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Según relató, incluso redujeron el uso de las luces exteriores durante la noche para intentar disminuir el consumo.

“Hace dos meses atrás eran 130 lucas. Yo estoy jubilado, mi señora jubilada. ¿Qué carajo hago?”, expresó el vecino, visiblemente molesto por el incremento.

Otro de los manifestantes relató que pasó de pagar unos $60.000 a más de $300.000, un aumento que calificó como inexplicable.

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También se expuso el caso de una factura que, según el testimonio de un vecino, llegó a superar el millón de pesos luego del cambio del medidor.

“¿Cómo va a pagar esa factura cuando cobra la cuota?”, cuestionó.

El reclamo por los nuevos medidores

Los vecinos también apuntaron contra los nuevos medidores electrónicos colocados en distintos domicilios y plantearon dudas sobre la forma en que se registra el consumo.

“Con estos medidores nuevos nos cagaron a todos”, sostuvo uno de los manifestantes, quien cuestionó que ahora no puede controlar de la misma manera cuánto consume durante el mes.

En medio de la discusión, también hubo explicaciones sobre el funcionamiento de los dispositivos y la diferencia con los antiguos medidores mecánicos. Según se planteó durante el intercambio, los equipos electrónicos deberían registrar el consumo real dentro de los valores de tolerancia establecidos.

Sin embargo, los vecinos insistieron en que los aumentos de sus facturas no guardan relación con el consumo que tenían anteriormente y reclamaron que se revisen los casos en los que se produjeron incrementos extraordinarios.

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“Algo tiene que haber”

Durante la protesta también se planteó la necesidad de adoptar alguna medida de excepción ante el impacto que tienen las tarifas sobre los ingresos de las familias, especialmente entre jubilados y otros sectores con ingresos fijos.

“Algo tiene que haber, una medida de excepción ante la situación crítica de este país, en donde la gente tiene que tener luz”, sostuvo otro de los vecinos.

Además de las tarifas, los manifestantes cuestionaron la calidad del servicio eléctrico y reclamaron respuestas por parte de la empresa.

El reclamo también incluyó un pedido dirigido al intendente de La Costa, Juan de Jesús, para que se acerque a la zona y acompañe a los vecinos.

“Venga con el pueblo, mire a los abuelos. Venga a apoyar al pueblo”, reclamó una de las personas que participó de la concentración.

La protesta dejó expuesto el fuerte malestar de los vecinos de Santa Teresita por el impacto de las tarifas eléctricas. Los manifestantes reclamaron respuestas de EDEA y pidieron que se revisen las facturas que, según denunciaron, registraron aumentos que hicieron que el servicio se volviera cada vez más difícil de afrontar.