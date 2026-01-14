La Municipalidad de Tandil avanza en la elaboración de un proyecto de ordenanza que busca prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública. La iniciativa fue adelantada por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, quien sostuvo que el objetivo es restringir estas prácticas en el espacio público por razones de seguridad y orden urbano.

Ads

Según explicó la funcionaria en declaraciones al medio local El Eco, la decisión se apoya en una serie de operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad por personal del programa Centinela en Territorio. En ese sentido, se llevó adelante un trabajo de identificación “persona por persona”, procedimiento que Marcieri calificó como legal, junto con la solicitud de informes de antecedentes penales.

De acuerdo con los resultados de esos relevamientos, entre el 75 y el 80 por ciento de las personas identificadas mientras realizaban tareas de limpiavidrios o cuidacoches en esquinas de Tandil registran antecedentes penales. “A partir de esa situación estamos viendo la posibilidad de elevar al Concejo Deliberante una norma”, afirmó la secretaria.

Ads

Marcieri señaló que, tras analizar la legislación vigente en otros municipios, se detectó que en la mayoría de los casos no se prohíbe directamente la actividad, sino que se la regula mediante la creación de registros oficiales. Sin embargo, marcó diferencias con ese enfoque y sostuvo que el camino que evalúa el Ejecutivo local es avanzar hacia una prohibición total.

En ese sentido, recordó que actualmente no existe en Tandil una normativa específica que regule a cuidacoches y limpiavidrios, aunque aclaró que la limpieza de vidrios en la vía pública ya se encuentra prohibida tanto por el Código de Faltas Municipal como por la Ley de Tránsito. No obstante, indicó que para el resto de las actividades se busca una norma más amplia. “No creo que el camino sea regular; creo que el camino es prohibir la actividad. Para mí se tiene que prohibir directamente”, enfatizó.

Ads

La funcionaria también expresó su desacuerdo con la creación de un registro que habilite a algunas personas y excluya a otras, al considerar complejo definir quién tiene derecho a ocupar el espacio público. “Creo que el camino que va a tomar la Secretaría de Protección Ciudadana va a ser la prohibición”, ratificó.

En otro tramo de la entrevista, Marcieri analizó experiencias de otras ciudades. Mencionó el caso de La Plata, donde existe una prohibición desde hace más de 20 años, aunque reconoció que no logró aplicarse de manera efectiva. También citó a Quilmes y Mar del Plata, donde se optó por sistemas de registro para intentar legitimar el trabajo en la vía pública. “No me gustaría para mi ciudad eso”, admitió.

Finalmente, la secretaria subrayó que el proyecto aún se encuentra en elaboración y que será el Concejo Deliberante el que tendrá la última palabra. “Seguramente existan miradas distintas. Uno puede elevar un enfoque y después los legisladores tomarán decisiones al respecto”, concluyó.