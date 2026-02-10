Un pescador de Bahía Blanca que había ganado una camioneta en uno de los concursos de pesca deportiva más importantes de la provincia de Buenos Aires fue descalificado tras una denuncia formal. El episodio ocurrió durante la 64° edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra, el tradicional certamen que se realiza en el distrito bonaerense de Tres Arroyos.

Ads

La decisión alteró el clasificador final y dejó sin efecto la entrega de una Toyota Hilux 4x2, premio destinado al segundo puesto del concurso.

La pieza descalificada había sido capturada a la medianoche del sábado por Fabián Espíndola, un pescador bahiense que logró una corvina negra en la zona conocida como La Zaranda. Por el peso del ejemplar, su captura se ubicó en el segundo lugar del ranking provisorio, posición que le otorgaba el acceso a la camioneta.

Ads

Sin embargo, en la previa de la ceremonia de premiación, la organización del evento decidió demorar el acto para analizar una denuncia presentada ante el Club Cazadores Tres Arroyos. Tras evaluar el caso, la pieza fue finalmente invalidada.

Si bien en una primera comunicación oficial no se brindaron detalles puntuales, trascendió que la descalificación estaría vinculada a una presunta ayuda externa al momento de extraer el pez del agua, una práctica prohibida por el reglamento del certamen.

Ads

Antes del cierre del evento, el presidente del Club Cazadores, Valerio Vassolo, explicó que se trató de un “error de procedimiento de acuerdo a lo que dicta el reglamento” y aclaró que se descartó la existencia de mala fe por parte del pescador involucrado.

En un comunicado oficial, difundido por la institución organizadora y publicado por el diario La Voz del Pueblo, el club detalló que la denuncia fue presentada mediante acta notarial y que luego se labró una segunda acta con la participación de un testigo presencial que se encontraba en el lugar al momento de la extracción del pescado.

“El Club Cazadores Tres Arroyos lamenta profundamente la descalificación de una pieza capturada por un participante, tratándose de una situación incómoda y sensible para todas las partes involucradas”, señaló la entidad. Y agregó: “Entendemos que estas resoluciones son necesarias para preservar la equidad, la transparencia y el espíritu deportivo”.

Ads

Según publicó el medio LaBrújula24, Espíndola fue notificado de la decisión minutos antes de la premiación. Tras conocerse la descalificación, no realizó declaraciones públicas, aunque sí expresó su indignación a través de las redes sociales.

“Después de 20 años concursando y esperando este momento, me sacaron la ilusión de subir al podio. Es una tristeza que no les puedo explicar”, escribió el pescador, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre participantes y aficionados.