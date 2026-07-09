“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025. Hicimos el ajuste más grande de la historia, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, expresó Javier Milei en el inicio de su discurso por el Día de la Independencia.

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Además, por cadena nacional convocó a las provincias a “renovar los votos” y “ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo”.

Acompañaron al Presidente los Gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

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Por otro lado, Milei destacó: “No desperdiciaremos esta oportunidad de hacer a la Argentina grande otra vez”, y no cerró con su clásico “Viva la libertad, carajo”, sino que en esta oportunidad lanzó: “Viva la Patria”.

Discurso del Presidente Javier Milei por el 210° aniversario del Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. pic.twitter.com/F2fNyZZ1Mq — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2026

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