"La traición nunca viene de un enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, indicaba el mensaje que compartió Javier Milei este lunes en Instagram, un repost de la cuenta @culturaconlectura que incluyó una imagen de Julio César.

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La publicación generó suspicacias, en medio de un clima interno complejo para el Gobierno. Mientras muchos intentaban descifrar la referencia del Jefe de Estado, llegó un descargo en Twitter.

“Veo algunos periodistas -o personas que dicen ejercer el periodismo- alterados por un reposteo mío en Instagram sobre la traición. Dejen de elucubrar fantasías. Si quieren una pista vayan a buscar a la que se cree que es ‘Sigfrida’ (KAOS)”, dijo Milei.

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Para muchos el mandatario estaba haciendo referencia a la Vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo vínculo quedó terminado hace tiempo; otros ensayaron diferentes opciones, como Marcela Pagano o incluso periodistas.

Vale destacar que con Sigfrida el Presidente hizo alusión al villano (Siegfrid) de la serie televisiva Superagente 86; el personaje era el jefe de KAOS (también mencionado por Milei, aunque el mandatario destacó que se trata de una mujer en este caso).

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