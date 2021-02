Una vez más las picadas y los cortes producidos por las motos hicieron que los vecinos de Verónica vuelvan a quejarse por los ruidos molestos que deben soportar todas las noches. En ese sentido se expresaron a través de las redes sociales y elevaron un reclamo a la Comuna.

Por eso mismo los concejales de Juntos por el Cambio lanzaron un comunicado pidiéndole al Intendente del Frente de Todos en Punta Indio, Hernán Y Zurieta, que tome las medidas pertinentes para "velar por la seguridad, prevención y brindarle tranquilidad a la comunidad".

"El Interbloque de JxC solicita al Departamento Ejecutivo que aplique las normas vigentes para llevarle tranquilidad a los vecinos y prevenir hechos lamentables que anteriormente ya han sucedido en nuestro Distrito", señala el escrito presentado por los ediles cambiemitas.

Por su parte, en declaraciones a El Regional Costero, el Secretario de Gobierno Gabriel D’Aluisio salió a responderle a la oposición y dijo: "A mi no me llegó ningún expediente de reclamo por parte de los concejales ni tampoco recibí un expediente de un particular reclamando".

Al ser consultado por los controles respondió: ‘‘En el año 2020 que fue bastante complicado ejercer control porque teníamos todo el servicio de control urbano en los accesos. Estamos hablando de un año difícil de evaluar. Esto no es desconocer el problema que es real".