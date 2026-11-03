La Municipalidad de Villa Gesell alertó sobre la venta irregular de terrenos adjudicados mediante el programa “Lotes con Servicios”, luego de detectar publicaciones que ofrecen esos lotes a través de distintos canales.

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A través de la Dirección de Hábitat, el Municipio recordó que los terrenos que no fueron abonados en su totalidad no pueden venderse, permutarse ni cederse a terceros, de acuerdo con la normativa vigente del programa.

La advertencia apunta a evitar posibles estafas y maniobras fraudulentas. Por eso, recomendaron a los vecinos asesorarse antes de realizar cualquier operación o entregar dinero por un terreno incluido en el plan.

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La información fue difundida en las redes sociales del municipio, que publicó los canales habilitados para realizar consultas.

Quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse a la Dirección de Hábitat, ubicada en Avenida 5 entre Paseos 105 y 106, N° 522. También pueden comunicarse al teléfono 478240 o por WhatsApp al 2255 604630.

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