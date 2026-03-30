Un hombre de 39 años resultó herido durante la madrugada del domingo luego de ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga en Villa Gesell. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la zona de Paseo 128 y Circunvalación, y es investigado por la Justicia, que ya logró secuestrar el auto involucrado.

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Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima, identificada como Carlos Ariel Obregón, tendida entre la calle y la vereda. El hombre se encontraba consciente y fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves. Según informó el medio local minutog, manifestó su intención de impulsar una acción penal contra el responsable.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la intervención de un vecino, quien logró fotografiar el vehículo involucrado. Con esa imagen, el Centro de Monitoreo municipal pudo identificar el rodado y establecer su posible ubicación.

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Se trataba de un Renault Clio, que fue localizado en una vivienda ubicada en Paseo 131 y Avenida 30, en el barrio Las Praderas. En el lugar no se hallaban ocupantes, por lo que se dispuso una consigna policial hasta obtener una orden judicial.

Con intervención de la Fiscalía y autorización del Juzgado de Garantías N° 6, se realizó un allanamiento en el domicilio. Durante el procedimiento, se secuestró el vehículo, que presentaba daños compatibles con el siniestro, además de documentación relevante para la causa.

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En el operativo también se incautaron proyectiles de arma de fuego, los cuales serán sometidos a peritajes. Posteriormente, personal de Policía Científica realizó estudios sobre el automóvil, detectando elementos que coinciden con los hallados en el lugar del hecho.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del conductor, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.