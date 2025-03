La vicepresidenta, Victoria Villarruel, encabezó el comienzo de la Asamblea Parlamentaria. En tanto se espera el arribo de Javier Milei, quien brindará un discurso ante los diputados y senadores nacionales desde las 21.00.

El Presidente partir√° desde Casa Rosada a donde lleg√≥ durante la tarde de este s√°bado en medio de un fuerte operativo de seguridad. Vale destacar que luego de oficiar la apertura del periodo legislativo 143¬į, el mandatario nacional compartir√° una cena con su gabinete y referentes partidarios.

La presidenta del Senado quedó excluida de la reunión que se celebrará en Casa Rosada y esta será la primera vez que se verá cara a cara con el Presidente desde que su relación terminó de quebrarse.

Con la ausencia de las bancadas opositoras, el Congreso se encuentra semi vac√≠o. S√≥olo siete gobernadores dieron el presentes: Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Mart√≠n Llaryora (C√≥rdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Claudio Poggi (San Luis); Osvaldo Jaldo (Tucum√°n) yel jefe de Gobiero porte√Īo, Jorge Macri.

Tampoco estará presente la prensa ya que se decidió restringir su participación y se les negó el acceso al palco que históricamente ocupan los periodistas acreditados para el inicio del periodo legislativo.

Frases destacadas del discurso de Javier Milei

Reflexión y raconto histórico

‚ÄúProbablemente, la sociedad argentina sea una de las m√°s familiarizadas con la frustraci√≥n pol√≠tica de la historia moderna. Para sintetizar esta idea en un n√ļmero impalpable, somos un pa√≠s en donde la pobreza se multiplic√≥ por diez entre 1974 y fines de 2023. Para tener una idea, desde la ECA del 70 hasta ac√°, el mundo baj√≥ la pobreza del 50% al 10% y nosotros del 5% la llevamos al 50%. Una verdadera aberraci√≥n, fruto de la casta pol√≠tica‚ÄĚ.

‚ÄúCada nueva experiencia pol√≠tica ha tra√≠do m√°s frustraci√≥n que la anterior. Por eso se habla de la ciclotimia pol√≠tica argentina. Nos ilusionamos con un cambio, chocamos, nos desencantamos y as√≠ lo comienza nuevamente, borrando con el codo lo escrito con la mano. Que se quede tranquila que no lo vamos a repetir, vas a crecer en libertad‚ÄĚ.

‚ÄúLa dicotom√≠a de nuestra historia, campo o industria, d√≥lar barato o caro, peronismo o antiperonismo, escondieron atr√°s la misma constante. Y la pol√≠tica siempre defendi√≥ al Estado con u√Īas y dientes, viendo la administraci√≥n p√ļblica como un bot√≠n a ser contestado. Eso es el verdadero modelo de la casta‚ÄĚ.¬†

‚ÄúEntonces, ¬Ņc√≥mo √≠bamos a tener distintos resultados, si en lugar de cambiar la receta, est√°bamos solamente cambiando el cocinero? Nuestra receta es clara y concisa. Venimos a romper la calecita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la ra√≠z de nuestros males‚ÄĚ.

La herencia y los logros de la gestión

‚ÄúA la disciplina fiscal le aplicamos un torniquete a la emisi√≥n monetaria y gracias a estas dos anclas hemos reducido la inflaci√≥n de una manera sin precedentes, incluso a una velocidad m√°s r√°pida que la propia convertibilidad, que hasta el d√≠a de hoy era el programa de estabilizaci√≥n m√°s exitoso de nuestra historia‚ÄĚ.

‚ÄúEl programa econ√≥mico es el m√°s exitoso hasta la fecha, solo para ejemplificar con n√ļmeros. El √≠ndice de inflaci√≥n mayorista cuando asumimos que anualizado daba 17.000%, mientras que el mismo √≠ndice anualizado para el √ļltimo registro fue de 19% anual. Y esto lo logramos, sin confiscaci√≥n tipo Plan B√≥nex, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposici√≥n tarifaria, algo que nunca se hizo en Argentina‚ÄĚ.

Baja a los impuestos

‚ÄúEliminamos y redujimos impuestos y aranceles de distinto tipo. El se√Īoriaje, esto es la emisi√≥n de dinero para financiar el d√©ficit que se traduc√≠a en inflaci√≥n y que le robaba a los argentinos 15 puntos del PBI. El impuesto pa√≠s, las retenciones a las exportaciones de manera definitiva para las econom√≠as regionales y de manera transitoria para los productos tradicionales que tarde o temprano las vamos a terminar de eliminar‚ÄĚ

‚ÄúToto‚ÄĚ Caputo, la inflaci√≥n y el equilibrio fiscal

‚ÄúEsto ocurri√≥ contra todos los augurios del fracaso, que pronosticaban una ca√≠da vertical de la actividad econ√≥mica de la que no √≠bamos a recuperar. Esto es interesante porque cualquier otra experiencia con la mitad de ajuste hubiera derivado en ca√≠das entre el 10 y el 15% del PBI‚ÄĚ.¬†

‚ÄúEntonces cuando empezamos a hacer el ajuste dijeron que era imposible, que ni siquiera √≠bamos a poder lograr un punto de ajuste en el propio 20-24. Y en el primer mes de gesti√≥n, gracias a ese coloso que tenemos como Ministro de Econom√≠a que es Luis Toto Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gesti√≥n‚ÄĚ.

‚ÄúDespu√©s, dijeron que era transitorio, que no lo √≠bamos a poder sostener. Y cuando, con el correr de los meses, ve√≠an que el equilibrio fiscal segu√≠a, empezaron que igual no √≠bamos a poder bajar la inflaci√≥n, que se iba a estacionar en el 30 y baj√≥, que se iba a estacionar en el 20 y baj√≥, que se iba a estacionar en el 8 y baj√≥, que se iba a estacionalizar en el 4 y baj√≥, y seguimos haciendo que la inflaci√≥n baje‚ÄĚ.

‚ÄúKeynesiano lloren‚ÄĚ y ‚ÄúUni√≥n por la Plata‚ÄĚ

‚ÄúCuando evidente la inflaci√≥n hab√≠a entrado en un sendero decreciente, empezaron con las acusaciones del keynesianismo verreta, diciendo que nos √≠bamos a hundir y que la actividad econ√≥mica se iba a desmoronar y que iba a explotar la pobreza. ¬°Qu√© malas noticias para ustedes keynesianos de ac√° y de todo el mundo! Porque no solo eso, la actividad en medidas de desestacionalizado, diciembre contra diciembre, termin√≥ subiendo 4,8%, sin estacionalidad 5,5%. Desde abril que la econom√≠a no para de crecer y que ustedes keynesianos no pueden parar de llorar‚ÄĚ.

‚ÄúFue en V corta aunque les duela a los del Frente para la Victoria y no s√© c√≥mo se llamen ahora, la Uni√≥n por la Plata, no s√©‚ÄĚ.

 

