Un nuevo conflicto laboral sacude a Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares de Atucha. Trabajadores y dirigentes gremiales denunciaron el despido de Mariano Salé, un empleado con 14 años de antigüedad que se desempeñaba en el área de Química y Procesos y que en los últimos meses había asumido funciones como delegado sindical.

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Según relataron desde el sector, Salé participó activamente de las asambleas y movilizaciones realizadas en rechazo a los planes de privatización de la empresa. A partir de entonces, aseguró haber sufrido presiones y persecuciones por parte de la conducción de la compañía.

Según informó Diario La Voz de Zárate, la situación se agravó esta semana, cuando recibió una notificación formal informándole su despido.

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“Mi motivo de despido, al parecer, es denunciar que nos bajan los salarios y un notorio vaciamiento de la empresa. Nos imponen condiciones de trabajo paupérrimas, hay precariedad laboral y quieren regalar la empresa que puso en marcha el Estado con esto de privatización”, sostuvo Salé durante una conferencia de prensa realizada junto a trabajadores del sector.

El delegado despedido también cuestionó el proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. “La privatización de la empresa es un negociado. Se la quieren quedar un grupo de empresarios amigos del poder que nunca han invertido ni un peso. Estas centrales nucleares son de todos los argentinos”, afirmó.

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En ese sentido, remarcó que los trabajadores realizaron “decenas de asambleas” para rechazar las medidas impulsadas por la administración nacional y denunció que la respuesta de la empresa fue la “persecución sindical”.

Además, advirtió sobre una pérdida de personal especializado dentro de la actividad nuclear. “Se ha perdido al 20% del personal altamente calificado y el CAREM fue desintegrado, dejando un proyecto de más de 40 años con cientos de trabajadores en la calle. Con mi despido y otras maniobras la empresa busca silenciar a los trabajadores”, señaló.

Desde ATE expresaron su respaldo al trabajador despedido y anticiparon que continuarán con las medidas gremiales para exigir su reincorporación, en un conflicto que vuelve a poner en discusión el futuro de Atucha y del sector nuclear argentino.