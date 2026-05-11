Personal de Prefectura Naval Argentina decomisó 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana que se encontraba en el puerto de Zárate, en un operativo realizado junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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El procedimiento comenzó cuando la embarcación amarró en el puerto bonaerense y se desplegó una inspección encabezada por especialistas de la dependencia local de Prefectura y distintas áreas de la Autoridad Marítima nacional.

En Zárate hallaron 16 kilos de cocaína escondidos en un buque italiano 🚢



La droga fue encontrada durante una inspección de Prefectura y ARCA. El cargamento, valuado en más de $340 millones, estaba oculto en un sector de carga del barco que había zarpado desde Montevideo.



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Según informaron oficialmente, durante una entrevista el capitán del buque relató que, tras zarpar del puerto de Montevideo, un tripulante encontró una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa en un sector destinado a la carga de motorhomes.

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El capitán presentó una denuncia formal y resguardó el hallazgo en su camarote junto con fotografías y registros fílmicos.

Durante la requisa, los agentes comprobaron que se trataba de una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilogramos. La sustancia tiene un valor estimado superior a los 340 millones de pesos.

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Además, los investigadores señalaron que los paquetes tenían la inscripción “Fórmula 1 - F1” en el envoltorio exterior. En otro sector de carga del buque se encontraron otras cinco bolsas de arpillera vacías de características similares.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N°3, que ordenó el secuestro de la droga, la realización de pericias, la toma de testimonios y la extracción de imágenes de las cámaras de seguridad.

Por el momento no se dispusieron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

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En paralelo, el buque —de más de 213 metros de eslora— fue inspeccionado por autoridades del Estado Rector de Puerto, que resolvieron su detención preventiva con restricciones operativas.