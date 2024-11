Rosendo Gustavo Puerta, un trabajador despedido de la línea 169 y exdelegado sindical, se encadenó en la reja perimetral de la terminal de Transporte Escalada S.A.T., ubicada en el cruce de Río Negro y Entre Ríos, en el barrio Once de Septiembre del municipio de Tres de Febrero. Su protesta tiene un objetivo claro: exigir su reincorporación tras lo que considera un despido injusto, ejecutado el pasado 4 de noviembre.

Puerta, de 51 años, fue cesanteado poco después de perder las elecciones internas en abril, un contexto que él califica de “persecución laboral”. Los motivos del despido, según la empresa, están relacionados con un incidente ocurrido el 28 de octubre, en el que Puerta habría agredido físicamente a otro trabajador a pocos metros de la terminal y utilizado lenguaje ofensivo contra otros compañeros. La empresa argumentó que estas situaciones motivaron la decisión de prescindir de sus servicios.

⛓🚐 Encadenado y en huelga de hambre



👉 Exdelegado de la línea 169 reclama su reincorporación en Tres de Febrerohttps://t.co/oZ4ekold2h pic.twitter.com/X6891xmwrJ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 8, 2024

Sin embargo, Puerta rechaza estos fundamentos y afirma que se trata de represalias por su rol como delegado sindical. Con su protesta pública en la terminal de la línea 169, busca no solo visibilizar su situación, sino también presionar por su reincorporación. En las últimas horas, algunos compañeros de la línea se sumaron a la manifestación y grabaron un video que difundieron en las redes sociales.



"La semana pasada, a la salida del ámbito laboral, tuve un inconveniente con un compañero a dos cuadras de la empresa. Desde ahí y hasta el día de hoy se me impide ingresar a la línea. Decidí hacer una protesta, encadenarme y hacer una huelga de hambre hasta que me reincorporen", señaló Puerta. Una compañera suya detalló que al chofer se le levantó el servicio y es por ello que están reclamando su reincorporación. “Como es delegado, la empresa no empatiza con él”, concluyó la mujer.