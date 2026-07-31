Un incendio precedido por una explosión movilizó durante este viernes a bomberos, efectivos policiales y una ambulancia del Hospital Municipal en un establecimiento rural de Bragado. El fuego se inició luego de que un hombre encendiera un cigarrillo en un sector donde había garrafas de uso doméstico y elementos utilizados para su carga.

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De acuerdo con la información brindada por el Comando de Prevención Rural (CPR), el hecho ocurrió alrededor de las 0.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un foco ígneo en un campo ubicado en el Cuartel VI según publicó el medio local Bragado Informa.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 19 años, quien explicó que el incendio comenzó en un galpón lindero a la vivienda. Según su relato, su pareja, de 28 años, encendió un cigarrillo cerca de las garrafas, provocando una explosión que dio origen al siniestro.

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Tras la detonación, el hombre alertó de inmediato a la mujer para que ambos abandonaran la vivienda y solicitaran ayuda al servicio de emergencias, evitando que la situación tuviera consecuencias mayores.

En el operativo trabajó personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, que acudió con varias unidades para controlar las llamas, mientras que una ambulancia del Hospital Municipal permaneció en el lugar de manera preventiva.

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Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Luego de las primeras pericias, las autoridades descartaron que el incendio hubiera sido intencional y concluyeron que se trató de un accidente, motivo por el cual no se iniciaron actuaciones judiciales.