Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en Junín al 2200, donde el fuego provocó pérdidas totales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque dos menores debieron ser asistidos por inhalación de humo.

Ads

El siniestro ocurrió alrededor de la 1.10 y afectó por completo a una casa cuya propietaria fue identificada como Marilin Cruz, de 27 años. Según los primeros datos oficiales, el incendio se habría iniciado a raíz de un espiral para mosquitos que entró en contacto con elementos combustibles dentro de una de las habitaciones del inmueble.

Al momento del hecho, en la vivienda se encontraban cuatro menores de edad. Dos de ellos recibieron atención en el lugar por parte del personal de emergencias debido a la inhalación de humo, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Ads

Pese a la magnitud del incendio y a los daños totales ocasionados en la propiedad, no se registraron heridos. El hecho quedó bajo la intervención de los servicios correspondientes, que realizaron las actuaciones de rigor para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Puede interesarte

Ads