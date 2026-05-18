El hallazgo de la víctima se produjo entre montículos de basura dentro del Complejo Ambiental de Punta Lara (Ensenada), una de las sedes de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ubicado sobre diagonal 74.

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El episodio ocurrió el viernes pasado, aunque tomó estado público en las últimas horas. Todo comenzó cuando un trabajador del área de tratamiento de residuos detectó la presencia de un cuerpo mientras operaba una máquina de descarga.

De inmediato se activó el protocolo correspondiente y personal médico acudió al lugar, donde confirmó el fallecimiento. En un primer momento, la víctima no había podido ser identificada y los investigadores manejaban la hipótesis de que podría haber llegado al predio dentro de alguno de los camiones recolectores provenientes de La Plata.

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Con el avance de las actuaciones, los agentes encontraron entre sus pertenencias una copia del DNI que permitió establecer su identidad. Se trataba de Oscar Eduardo Conobbio, de 27 años, quien se encontraba en situación de calle y era conocido en la zona de Plaza Olazábal.

La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata. La investigación continúa para determinar cómo murió y de qué manera terminó entre los residuos que ingresaron al predio.

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