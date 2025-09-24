La búsqueda de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres mujeres vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, tuvo un giro macabro tras un allanamiento en la zona de Villa Vatteone, en Florencio Varela, que derivó en el hallazgo de cuerpos en una vivienda vinculada a los detenidos por el caso. Por el momento las identidades no han sido confirmadas oficialmente.

El procedimiento fue efectuado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense después de que se detectara la señal de uno de los teléfonos de las víctimas en una antena cercana, lo que llevó a los investigadores hacia la vivienda allanada. En el interior, según fuentes policiales, había dos personas que intentaban limpiar el lugar, se percibía un fuerte olor a lavandina y se encontraron rastros de sangre. Las pericias forenses deberán establecer la identidad de los cuerpos y la data de muerte.

En el marco de los operativos fueron detenidas cuatro personas vinculadas a la investigación, entre ellas una pareja de nacionalidad peruana que fue localizada en un hotel alojamiento y que, según la pesquisa preliminar, sería la propietaria de la vivienda allanada; esa pareja, habría intentado borrar rastros en la casa. Las fuerzas mantuvieron reserva sobre los detalles mientras avanzan las medidas probatorias.

Este es el momento exacto en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a la camioneta blanca que apareció quemada: ¿qué les pasó a Brenda, Morena y a Lara? Encontraron dos cuerpos pic.twitter.com/dhmd8sTaJt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2025





Una de las hipótesis, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, plantea que las jóvenes podrían haber sido asesinadas en la vivienda durante una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. No obstante, la fiscalía no descarta otras vías de investigación hasta obtener los resultados forenses.

Las autoridades dispusieron una serie de medidas: análisis de cámaras, peritajes telefónicos, nuevas inspecciones en inmuebles vinculados a los aprehendidos y las autopsias correspondientes para determinar causas de muerte e identificación. Los resultados de esas pruebas serán claves para confirmar si los cuerpos hallados corresponden a Brenda, Morena y Lara y para avanzar en la imputación de responsabilidades.

