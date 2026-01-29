El turista, identificado como Mariano Arredondo y de 41 años, era intensamente buscado desde la tarde del martes luego de ingresar al mar en un sector peligroso de Santa Teresita.

El hecho ocurrió a la altura de la calle 38 y el muelle, en un sector que no se encontraba habilitado para el ingreso al mar debido a la bandera roja colocada por el cuerpo de guardavidas.

La víctima, domiciliada en el partido de Lanús, se encontraba en el agua junto a una joven de 24 años cuando ambos fueron sorprendidos por una fuerte corriente. La mujer logró ser rescatada por los guardavidas, pero el hombre desapareció entre las olas.

Este jueves al mediodía el cuerpo sin vida apareció en la localidad de Las Toninas, frente a calle 50.

Personal de Prefectura Naval, Defensa Civil y Bomberos llevó adelante el operativo de búsqueda por mar y por tierra.

