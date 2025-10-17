La Policía Bonaerense confirmó este viernes que Josefina Monsalvo, la joven oriunda de Lobería que reside en Necochea, fue encontrada en buen estado de salud. El hallazgo se produjo durante la mañana en la zona costera de la ciudad, tras un amplio operativo de rastrillaje.

Según informaron fuentes oficiales al medio Radio Ciudad Loberia , Monsalvo fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” para realizarle controles médicos preventivos y garantizar su bienestar.

La desaparición de la joven había generado gran preocupación en ambas comunidades, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella y difundieran su imagen en redes sociales y medios locales para pedir ayuda.

Finalmente, la búsqueda tuvo un final positivo, gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, el personal de emergencias y la colaboración ciudadana. Las autoridades agradecieron especialmente el apoyo de los vecinos, que se sumaron a compartir la información para dar con su paradero.

