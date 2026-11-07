Un hallazgo inesperado generó preocupación en Mar Azul, luego de que un grupo de trabajadores encontrara un artefacto con características similares a una granada de mano mientras realizaba tareas de excavación.

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El episodio ocurrió en la zona de calle 47 y Mar del Plata, en cercanías del ex camping de Ingenieros. Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron la presencia del objeto, que presentaba un avanzado estado de oxidación y deterioro.

Ante la posibilidad de que se tratara de un elemento explosivo, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad de 100 metros para evitar que vecinos y trabajadores se acercaran.

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Intervino la División Explosivos de Bomberos

Como parte del procedimiento preventivo, se solicitó la presencia de personal especializado de la División Explosivos de Bomberos, que quedó a cargo de evaluar el artefacto y determinar cómo proceder.

Mientras tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las características del objeto y las circunstancias en las que fue encontrado.

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Hasta el momento, no se confirmó oficialmente que se trate de una granada ni se informó si conservaba capacidad explosiva. El elemento quedó bajo evaluación de los especialistas.