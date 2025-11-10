La Policía bonaerense investiga un presunto homicidio, ya que los primeros indicios apuntan a que la víctima fue asesinada en otro lugar y luego descartada en la colectora sur de la Autopista 5, a la altura de Luján.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado tras un llamado al 911, que alertó sobre movimientos sospechosos en un pastizal ubicado a unos 30 metros de la colectora, en la intersección con la Ruta 5. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron tierra removida y una zapatilla parcialmente enterrada. Minutos después confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre adulto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento de la escena y la recolección de indicios, además de agentes de la DDI y de la Comisaría Luján Primera. La Fiscalía de turno impartió las directivas y ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas del deceso.

De acuerdo con las primeras observaciones, el cuerpo presentaba una lesión compatible con un golpe en la cabeza y una data de muerte superior a las 36 horas. Además, las autoridades confirmaron que el hombre no era oriundo de Luján, aunque llevaba consigo documentación que permitirá avanzar en su identificación.

“Todo indica que el cuerpo fue descartado en esta ciudad”, señalaron fuentes del caso, que permanece bajo investigación judicial.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que continúa con las tareas periciales y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los últimos movimientos de la víctima y dar con los responsables del crimen.