La investigación por la desaparición de los cinco pescadores que zarparon desde Hudson el pasado 14 de junio sumó un nuevo capítulo. La Prefectura Nacional de Uruguay encontró un cuerpo en la costa de Atlántida, en el departamento de Canelones, y las autoridades intentan determinar si pertenece a uno de los hombres que eran intensamente buscados en el Río de la Plata.

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Según informaron fuentes oficiales, el cadáver fue hallado sobre la costa uruguaya y no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros. Una de las principales hipótesis sostiene que las corrientes y los fuertes vientos registrados durante los últimos días pudieron haber arrastrado el cuerpo hasta ese sector.

La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó la realización de pericias forenses para establecer tanto la causa de la muerte como la identidad de la víctima.

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De confirmarse que se trata de uno de los integrantes de la embarcación desaparecida, sería el tercer pescador hallado sin vida, mientras que aún quedarían dos personas desaparecidas.

Dos víctimas ya fueron identificadas

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Hasta el momento, las autoridades confirmaron las identidades de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, dos de los cinco hombres que habían salido a pescar a bordo de la embarcación Chamigo-Ho.

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El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, luego de que la tripulación de un buque mercante detectara un cadáver flotando y diera aviso a la Armada uruguaya.

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Dos días después, el 28 de junio, durante un nuevo operativo de búsqueda, fue hallado el cuerpo de Kovach en aguas del Río de la Plata, frente a Punta Indio. Posteriormente se confirmó su identidad.

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La desaparición que movilizó un amplio operativo

Los cinco pescadores habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en el partido de Berazategui, con el objetivo de realizar una jornada de pesca de pejerrey.

El grupo tenía previsto regresar alrededor de las 17.00, pero al no tener novedades, comenzó la preocupación entre familiares y allegados. La alerta fue dada por uno de los trabajadores del predio que había colaborado con el embarque.

Desde entonces se desplegaron extensos rastrillajes en distintos sectores del Río de la Plata, incluyendo zonas de Hudson, Berisso, Ensenada, Magdalena y aguas jurisdiccionales de Uruguay.

Según trascendió, la embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF, aunque no tenía radiobaliza ni un sistema de posicionamiento electrónico, elementos que podrían haber facilitado las tareas de localización durante la emergencia.

Mientras continúan las pericias en Uruguay, familiares y equipos de búsqueda permanecen atentos a los resultados que podrían aportar nuevas certezas sobre el destino de los pescadores desaparecidos.