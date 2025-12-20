En una reconocida pizzería marplatense, que lleva el paradójico nombre de Yo Tu El, un hombre descubrió a su pareja compartiendo una cerveza con otro y la situación derivó en una intensa pelea, destrozos en el local y la intervención policial.

Ads

Según informaron fuentes del caso, el episodio se inició cuando uno de los hombres ingresó al establecimiento y advirtió que su pareja se encontraba sentada con otro. Sin mediar demasiadas palabras, lo atacó a golpes y ambos comenzaron a enfrentarse ante la mirada de los presentes y de la mujer involucrada.

Producto de la riña, se rompieron vidrios, vajilla y distintos elementos del mobiliario. Ante los disturbios, intervino personal policial de la subcomisaría Casino, con jurisdicción en la zona. Los efectivos aprehendieron al menor de los involucrados, un hombre de 33 años, mientras que el otro participante del altercado, de 39, quedó en libertad.

Ads

De acuerdo a lo que pudo saber el medio local La Capital, ninguno de los protagonistas sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, por los daños ocasionados se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula “Daños”, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que se encontraba de turno al momento del hecho.

Ads