Un llamativo hecho sucedió en una casa de Bahía Blanca. El vecino Sergio Loncarin hallo una granada en su patio y llamó a la policía quienes debieron montar un operativo por seguridad.

“No sé de dónde vino, estoy sorprendido y asustado. Y lo primero que hice fue llamar a la Policía", comentó Sergio según publico el medio local La Nueva.

Loncarin especificó que hace 8 años vive en esa casa y aseguró conocer a todos los vecinos de la cuadra. Por eso, el vecino está sorprendido con el hallazgo y en ese sentido amplió:

"Jamás la habíamos visto. No tenemos relación con el Ejército ni con nada. Iba a hacer una limpieza del patio, vi algo raro, te digo más, lo agarré y dije 'qué es esto' y la dejé de vuelta, asustado, porque tengo a mis padres viviendo acá. No es que estaba enterrado, se veía a simple vista, además en el patio he tenido gallinas, plantas y nunca había visto algo así", relató.