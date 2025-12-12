Gonzalo Ferloni, que estaba desaparecido desde el domingo 7 de diciembre, cuando buscó cruzar nadando el río Quequén para llegar al sector lindero a la terminal de ómnibus de Necochea, fue encontrado sin vida, en cercanías del club Del Valle, según confirmó el fiscal José Luis Cipolletti, quien estaba a cargo del caso.

Ads

Puede interesarte

El objetivo del adolescente de 18 años de edad, que era nadar desde la costa de Quequén a la orilla de Necochea, no prosperó y, tras no poder completar el cruce, fue perdido de vista. Rápidamente se activó el protocolo de búsqueda luego de que sus amigos y familiares reportaran el hecho a la policía.

En medio de la angustia por la falta de noticias sobre su paradero, desde el mismo domingo personal de Prefectura Naval Argentina, recursos del área de Defensa Civil y hasta familias de la ciudad comenzaron con los rastrillajes que se extendieron por 4 días.

Ads

Celeste Aguirre, hermana de Gonzalo, había contado en Ecos Diarios de Necochea que el joven “se arrojó a las aguas sin saber nadar y lo mismo ocurrió con sus amigos. En un momento, mientras se bañaba y disfrutaba del domingo de calor, la corriente lo fue llevando hasta un sitio en que no hizo pie, comenzó a dar manotazos y a gritar, que no podía más”.

La mujer añadió que su hermano “no pudo salir, es como que el río lo succionó en ese instante. Inclusive, uno de sus amigos trató de ayudarlo y lo tomó de una de las manos, pero tuvo que soltarlo porque él también comenzaba a perderse de la superficie”.

Ads