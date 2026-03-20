El peronismo del noroeste bonaerense avanzó en la construcción de una estrategia común. En la sede del Partido Justicialista de Alberti, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, encabezó un encuentro con intendentes y legisladores de la Cuarta Sección Electoral.

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La cumbre reunió a jefes comunales como Germán Lago (recientemente asumido como senador provincial), (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Daniel Stadnik (Carlos Casares), además de referentes del espacio político vinculado al gobernador.

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de consolidar una “alternativa superadora” frente a lo que definieron como un modelo de “ajuste y abandono” por parte del gobierno nacional que encabeza Javier Milei. En ese marco, plantearon la importancia de sostener la cohesión interna y reforzar el rol del Estado provincial.

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Tras la reunión partidaria, la comitiva se trasladó al Palacio Municipal, donde el eje del debate giró hacia la situación financiera de los distritos. Los intendentes expusieron su preocupación por la quita de transferencias desde el Gobierno Nacional, lo que, según señalaron, obliga a reforzar la articulación con la administración bonaerense para garantizar servicios esenciales.

Como contraste con el freno de la inversión nacional, los funcionarios recorrieron obras financiadas por la Provincia, entre ellas un complejo de 54 viviendas en ejecución y el recientemente reinaugurado Cine Teatro Roma.

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Para los participantes, estas iniciativas no solo representan avances en infraestructura, sino también un eje político para diferenciarse del rumbo económico nacional. En ese sentido, la obra pública provincial aparece como una herramienta clave para sostener la gestión en los distritos.