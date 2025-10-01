Este martes, Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz) desarrollaron agenda política en la ciudad de Puerto Madryn. Estuvo presente, además, el candidato a Diputado Nacional, Juan Schiaretti.

Ads

La jornada comenzó con una visita a la planta de aluminio ALUAR.

En sus discursos, los dirigentes resaltaron la importancia de no abandonar la educación y la salud pública, así como el impulso al desarrollo científico. Además, coincidieron en que el equilibrio fiscal es un objetivo común que todos alcanzaron en sus provincias, pero advirtieron que el equilibrio fiscal por sí solo no resuelve los problemas de la gente si no va acompañado de equilibrio social, producción y trabajo.

Ads

Por su parte, Schiaretti se refirió a la situación de ALUAR y cuestionó las trabas impuestas por Estados Unidos: “Fue bueno que hayamos podido visitar en la mañana una fábrica que es un patrimonio de Argentina, una de las mayores de Latinoamérica de aluminio. ¿Y qué está pasando? Pues tiene un sobrearancel puesto por Estados Unidos, y nosotros, desde el interior de la patria, reclamamos que se elimine ese arancel de Estados Unidos a la fábrica ALUAR , porque es argentina, es del interior y porque es injusto”.

A su vez, destacó el valor de la coalición Provincias Unidas: “Argentina hoy, sin duda, y porque la vida sigue, va a generar nuevas coaliciones que expresen los diferentes pensamientos políticos y sociales de nuestra sociedad. Porque está, por un lado Milei, que sin duda va a ser uno de los polos de una coalición; y por otro lado, no va a quedar como alternativa ese kirchnerismo que se viene apagando como una llamita, sino que va a surgir una nueva alternativa que pueda competir con Milei y que pueda expresar lo que el modelo de Milei no exprese”.

Ads

“La función de un gobierno es dar trabajo, gobernar es crear trabajo, gobernar es apoyar la producción, gobernar es cuidar la gente. No se puede gobernar induciendo la recesión para ver si a los martillazos se consigue un número más bajo de inflación. Lo único que se consiguió fue que bajara un poco la inflación, pero también hubo una subvaloración del dólar y aumentaron la tasa de interés. No dejan que los convenios colectivos de salario pasen un aumento del 1% mensual y eso es inducir la recesión, inducir que den los trabajos e inducir que la plata no le alcance a la familia para llegar a fin de mes", completó el cordobés.